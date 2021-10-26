الامارات | العين يضرب موعداً مع الوصل في ربع نهائي كأس الرابطة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يضرب موعداً مع الوصل في ربع نهائي كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق العين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين رغم خسارته اليوم أمام فريق الإمارات بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات برأس الخيمة، ليستفيد العين من نتيجة الذهاب التي فاز فيها 2-0. ورغم الخسارة، لكن "الصقور" حقق أول فوز له في الموسم الحالي، رغم أنه لم يكن كافيا للتأهل. وضرب العين موعدا في الدور المقبل مع الوصل الفائز على بني ياس في الدور الأول.

جاء الشوط ضعيفا من الفريقين، حيث اعتمدا على البدلاء بشكل كبير. وفي الشوط الثاني دفع الفريقان باللاعبين الاجانب، ومنهم المغربي سفيان رحيمي إضافة إلى كايو بالنسبة للعين، كما دفع "الصقور" بالأجانب، ومنهم المغربيين وليد صبار وادم نفاسي. وبعد مرور 20 دقيقة بدأت خطورة فريق الإمارات، بقوة خاصة بعد إحراز هدفه الأول عن طريق البرازيلي سانتوس، في الدقيقة 78 من متابعة داخل منطقة الجزاء، لعبها بكعب القدم في المرمى العيناوي.

وبعد الهدف حصل الإمارات على فرصتين غاية في الخطورة، الاولى جاءت في القائم لتضيع فرصة تحقيق التعادل، والثانية في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي انقذها حارس المرمى خالد عيسى من قلب المرمى، بعد رأسية البرازيلي سانتوس، ليعلن بعدها حكم اللقاء نهاية المباراة وصعود العين إلى الدور ربع النهائي.

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