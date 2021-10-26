شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنغولا والغابون بتصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، يومي 12 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كموعدين لمباراتي المنتخب المصري أمام أنغولا والغابون على الترتيب، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة في المجموعة الأفريقية السادسة بتصفيات كأس العالم 2022.



وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك اليوم الثلاثاء، أنه تلقى إخطاراً من ”فيفا“ بموعد المباراتين.

وسيحل المنتخب المصري ضيفا على أنغولا يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن يستضيف نظيره الغابوني في ختام مباريات التصفيات.