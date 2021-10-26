فريق العين يحجز مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حجز فريق العين مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية رغم خسارته أمام مضيفه الإمارات 0-1.



وخلال المباراة التي جمعتهما (الثلاثاء) على ملعب نادي الإمارات، أفلت العين من صحوة أصحاب الأرض المتأخرة وتسجيلهم هدفا في الدقائق الأخيرة من اللقاء مستفيدا من فوزه ذهاببا على أرضه 2-0.

وكان العين حسم لقاء الذهاب قبل 11 يوما على ملعبه بهدفين دون رد عبر نجميه كريستيان جوانكا وسفيان رحيمي.

وبذلك تأهل الزعيم إلى ربع النهائي بفوزه بمجموع المباراتين 2-1، ليضرب موعدا ناريا مع فريق الوصل.

يذكر أن فرق اتحاد كلباء والوصل وعجمان والنصر بجانب العين تأهلت إلى ربع النهائي، لتنضم لفريقي شباب الأهلي والجزيرة اللذين تم تجنيبهما خوض الدور الأول، لتتبقى بطاقة وحيدة لم تحسم في هذا الدور.

وتنحصر البطاقة الأخيرة بين فريقي الوحدة وخورفكان حيث تقام مباراة الإياب بينهما (الثلاثاء)، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأخير 3-2.