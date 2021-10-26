«كاف» يرد على أنباء تأجيل كأس أمم إفريقيا 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حقيقة تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021"، والمقرر إقامتها في يناير المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن هناك مشاكل في البنية التحتية في الكاميرون قد تؤثر على إقامة النسخة 33 من البطولة الإفريقية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل "كاف" نفيه التقارير التي انتشرت صباح اليوم والتي تفيد بتأجيل كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون يناير 2022 المقبل.

وأكد المصدر أنه لا توجد نية لتأجيل أو إلغاء كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، مضيفاً أن تأجيل البطولة أمر مستبعد تماماً.

وأمس الإثنين، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، تلقي لجنته التنفيذية تقريرًا شاملًا من وفد اللجنة المشكلة لمتابعة استعدادات الكاميرون لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكدت اللجنة حاجتها إلى إجراء متابعة فيما يخص بعض الأمور، أبرزها حضور الجماهير البطولة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية ما زالت بحاجة لمناقشة الحضور الجماهيري في مباريات البطولة مع الحكومة الكاميرونية، فيما يخص بعض الأمور الصحية والاستعدادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات كأس الأمم الإفريقية بين التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير.