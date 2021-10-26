شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. البنك الأهلي يفوز على الشمس وديا استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلى الفوز على نظيره الشمس بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما علي ستاد الشرطة الرياضي بالعباسية ضمن الاستعدادات لمباراة الاهلى ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحرز أهداف البنك الأهلي كل من شادي رضوان ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني وأحمد ياسر الهدف الثالث من ركلة جزاء ، وقام خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الاهلى بإشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة طلائع الجيش أمس ودفع أيضاً بثلاثي فريق الشباب مصطفي إيفا وهشام السيد ومحمد ذكي لتجهيزهم للمباريات المقبلة .

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الاحد القادم على ملعب السلام .

وتمكن فريق البنك الاهلى من تحقيق الفوز فى المباراة الاولى له ببطولة الدورى المصرى الممتاز أمس على فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثية نظيفة وتحقيق أول ثلاث نقاط له حيث تمكن موسى ديوارا من تسجيل الهدف الاول بينما تمكن محمد هلال من تسجيل هدفين .