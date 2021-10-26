شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي تعلن وقوفها على مسافة واحدة.. وسوف تمنح الفرصة لكل المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن قناة النادي الأهلي أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات النادي، التي تجري يوم 26 نوفمبر المقبل. وابتداءً من اليوم سوف تمنح القناة الفرصة لكل مرشح للحديث عن برنامجه الانتخابي ومخاطبة الجمعية العمومية.

وقال الكابتن إسلام الشاطر، المدير التنفيذي لشركة برزينتيشن لايف، الحاصلة على حقوق إدارة القناة، إن كل المرشحين أبناء الأهلي ويتنافسون بشرف وبحب لخدمة ناديهم، ولا تمييز بين هذا وذاك إلا من خلال كلمة الجمعية العمومية. وإن إدارة القناة قررت وابتداء من اليوم فتح الباب أمام كافة المرشحين على حد سواء، لاستضافة كل واحد منهم مرة واحدة لاستعراض أفكاره ورؤيته، للمساهمة في رفعة النادي حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام غدًا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وأدى الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في انطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون جانبا من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أداء التدريبات البدنية والفنية المتنوعة مع انطلاق المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى؛ على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة بقيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق على هامش المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويغادر الأهلي القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الغد.