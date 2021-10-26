شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عامر رئيسا لنادي الإنتاج الحربى للدورة الإنتخابية 2021 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربى بالتزكية للدورة الإنتخابية ٢٠٢٥/٢٠٢١ بعدالانتخابات التي أجريت مؤخرا لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربى كالآتى :

لواء/أشرف عامر رئيس

لواء/عماد الدين عمر نائب

أ/أشرف متبولى امين صندوق

لواء/ماجد السيرتى عضو

لواء /هشام خطاب عضو

لواء/حسام زنتوت عضو

أ/ السعيد النقيب عضو

عميد/حاتم صلاح الدين عضو

أ/رأفت مسلم عضو

وقررت إدارة نادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر، فسخ التعاقد مع الثلاثى الأجنبى مامادو انياس وحميدو ماو ومحمد فييرا بسبب ارتفاع المقابل المادى لعقودهم وعدم قدرة الفريق على الوفاء بها بسبب هبوطه للقسم الثانى، وتأكد هبوط الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد 11 عاماً قضاها في الدوري الممتاز.

وأعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع الموريتاني مامادو نياس جناح نادي الإنتاج الحربي السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

في سياق مختلف، طلبت إدارة النادى الأهلى من أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التشاور مع عمرو أنور المدير الفنى لفريق الشباب بالقلعة الحمراء حول الثلاثى المنتظر أن يطلبهم كشرى للانتقال لناديه فى إطار الاتفاق بين إدارتى الناديين فى صفقة انتقال مصطفى البدرى للأهلى.