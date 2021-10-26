شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنبي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تفقد أرضية ستاد بتروسبورت فور وصول الفريق، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتسلح الفريق الأبيض بسلسلة طويلة من اللاهزيمة منذ الموسم الماضي، حيث كانت آخر مباراة خسرها نادي الزمالك أمام الأهلي في الدور الأول من دوري الموسم الماضي، بنتيجة 2/1، في 18 إبريل الماضي أي منذ 191 يوماً.