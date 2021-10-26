شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: المقاولون لم يقدم المستوى المطلوب ولكن الأهم الـ3 نقاط فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمناد النحاس المدير الفني لنادى المقاولون العرب، عن عدم رضاه بأداء فريقه أمام ايسترن كومبانى رغم تحقيق الفوز في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى من مسابقة الدورى.

وقال عماد النحاس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "الحمد لله على الفوز وهارد لك لفريق ايسترن كومبانى على المجهود الكبير اللى بذلوه، والأهم الثلاث نقاط حتى لو إحنا لم نقدم المستوى المطلوب".

وأضف مدرب المقاولون: "لم نستغل كمية الخبرات الموجودة داخل الفريق، وغير مبسوط بالأداء اللى ظهر عليه الفريق، ومبسوط من المهاجم جون لأنه سجل في أول ظهور يمنحنا الثقة أننا تعاقدنا مع مهاجم كويس".

وتابع: "كنت متوقع شكل ايسترن كومبانى اللى قفلوا على الفرق وأكيد عاوزين يجمعوا نقط علشان مينزلوش، ولكن مع الوقت سيتحسن الأداء والانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى".

وأوضح: "كل مدرب محتاج وقت لكى يقيم اللاعبين قبل انتقالات يناير، ولكن تعاقدنا مع صفقات ستضيف للفريق مثل أحمد مجدى وعماد فتحى اللى اتصاب النهاردة والمهاجم جون".

وفاز المقاولون العرب على ايسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ احرزه النيجيري جون أوكلى في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى من مسابقة الدورى.

جاء الهدف من كرة هات وخد بين أوكلى وزميله عبدالله ياسين انفرد على إثرها المهاجم النيجيري وتخطى أحمد بوسكا حارس الضيوف بسهولة وأودع الكرة في المرمى الخالى .