شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصل ملعب بتروسبورت لمواجهة الزمالك بدون حلمى طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادى إنبى إلى استاد بتروسبورت، استعدادا لمواجهة نادى الزمالك، في إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها الثامنة مساء اليوم.

ولم يظهر حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى مع الفريق حتى الآن، قبل ساعة من انطلاق المباراة، في الوقت التي وصلت فيه حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد بتروسبورت، استعدادا لخوض مباراة إنبي.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.