شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد فخر الدين بن يوسف من قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال استبعاد المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف من قائمة مباراة مصر المقاصة في بداية مشوار الفريق بالدوري الممتاز بسبب الإصابة.

ويحل المقاصة ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار أول جولات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

أوضح الجهاز الطبي أن المهاجم التونسي تعرض خلال التدريب الأخير لإصابة بشد في السمانة لم يتمكن معها من استكمال التدريبات، وبالتالي استبعاده من قائمة اللقاء.

وكشف الجهاز الطبي عن خضوع فخر الدين بن يوسف لأشعة بالرنين المغناطيسي خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى شدة الإصابة التي يعاني منها اللاعب بجانب تحديد مدة غيابه.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - ناصر منسي