شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان جاهز للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم وليد سليمان لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه عقب الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الحرس الوطني بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى وليد سليمان بأداء مرتان منفرد اليوم الثلاثاء على هامش مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب استئناف التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مواجهة الدراويش.

من جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وغادر وليد سليمان مباراة الأهلي والحرس الوطني لإصابته بارتجاج خفيف في المخ.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامجا تدريبيا لوليد سليمان اليوم وغدا في «الجيم»، وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.

ويغادر الأهلي القاهرة عصر اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لانطلاق مشوار الفريق في الدوري الممتاز غدا.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.