شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان جاهز للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم وليد سليمان لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه عقب الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الحرس الوطني بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
واكتفى وليد سليمان بأداء مرتان منفرد اليوم الثلاثاء على هامش مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب استئناف التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مواجهة الدراويش.
من جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وغادر وليد سليمان مباراة الأهلي والحرس الوطني لإصابته بارتجاج خفيف في المخ.
وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامجا تدريبيا لوليد سليمان اليوم وغدا في «الجيم»، وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.
ويغادر الأهلي القاهرة عصر اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لانطلاق مشوار الفريق في الدوري الممتاز غدا.
ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.