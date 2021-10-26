شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى غزل المحلة قبل مواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو فريق غزل المحلة بجلسة تصوير استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي يستهلها بمواجهة المصرى يوم الخميس القادم فى الجولة الأولى .

وظهر الزى الجديد لفريق غزل المحلة الذى سيخوضوا به مباريات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

ويسعى محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة من الظهور بشكل قوى في المباراة الأولى له مع الفريق أمام المصرى وحصد نتيجة إيجابية حيث يقوم حاليا باعداد التشكيل الخاص بالفريق خلال مواجهة المصرى.

ويستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها بعد غد الخميس على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية .