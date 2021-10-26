شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: انتظروا ظهورا نسائيا بكثرة فى مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه سيتم الدفع بأكثر من عنصر نسائي خلال المباريات المقبلة في الدوري الممتاز ، بعد تواجد المحكم شاهندة المغربي كحكم رابع في مباراة المقاولون العرب و الشرقية للدخان.

أضاف عبد الفتاح لـ " الخليج 365 " أن هناك اهتمام بالعنصر النسائي من المحكمات فى التواجد فى الدوري الممتاز والمساعدة على تواجدهن فى إدارة المباريات كحكم ساحة خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأن ظهرت شاهندة المغربى كحكم رابع أيضا فى مباراة بيراميدز واف سى مصر فى الدور الثانى للدورى الماضى 2020 -2021.

تشهد مباريات الدوري الممتاز الجديد تواجد للعنصر النسائي في المباريات بشكل تدريجي بناء علي تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي طالب الاتحادات الاهلية بالدفع بالعنصر النسائي في المباريات المقبلة للدوري في أي مركز سواء حكم مساعد أو حكم رابع أو var .

من ناحية أخرى، وضعت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، عددا من الشروط لحضور الجماهير مباريات الدورى الجديد، أهمها الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا. وأعلن أحمد دياب مؤخرا حضور الجماهير مباريات الدورى الجديد، وتحديدا 2000 مشجع فى كل مباراة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق طرفىّ المباراة.