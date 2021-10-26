شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبدأ الاستعداد لمواجهة فيوتشر في الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادى الاتحاد السكندرى بقيادة المدير الفني حسام حسن، الاستعداد لمواجهة فيوتشر فى الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى المصرى المقرر لها السبت المقبل على استاد الإسكندرية.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الاتحاد على موقع "تويتر"، صورا لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فيوتشر معلقا عليها: "أجواء مران الفريق الأول اليوم الثلاثاء 26-10-2021".

وكان فريق الاتحاد السكندري قد حقق ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بينما سجل رباعية سموحة في مرمى الاتحاد، كل من صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.