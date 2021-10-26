شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف المقاولون وايسترن كومبانى فى الأسبوع الأول بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المقاولون العرب الفوز على ايسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ احرزه النيجيري جون أوكلى في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى من مسابقة الدورى.

جاء الهدف من كرة هات وخد بين أوكلى وزميله عبدالله ياسين انفرد على إثرها المهاجم النيجيري وتخطى أحمد بوسكا حارس الضيوف بسهولة وأودع الكرة في المرمى الخالى .

لم ييأس لاعبو ايسترن كومبانى ونجحوا في شن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون ومن إحدى الكرات كاد علاء عباس مهاجم الفريق من إحراز هدف التعادل لولا الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن

وفى الشوط الثانى هاجم لاعبو ايسترن كومبانى بكل قوة بغية إدراك هدف التعادل ولكن دون جدوى ، في المقابل اعتمد لاعبو المقاولون على الهجمات المرتدة والتي كاد من إحداها أن يحرز البديل احمد داوودا الهدف الثانى لفريقه في منتصف الشوط الثانى ، ومال بعدها لاعبو الذئاب لتهدئة الملعب حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز المقاولون على ايسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ .