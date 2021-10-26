شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل بترو سبورت استعدادا لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الزمالك إلى ستاد بتروسبورت، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

ويخوض اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك مباراة هامة عندما يلتقى مع نظيره إنبى في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في أولى مواجهات الفريقين بمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2021 / 2022 في لقاء يشهد قوة وندية على مدار تاريخ مواجهاتهم، لاسيما وإن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز في ضربة البداية والحفاظ على لقب الدورى الذى توج به الموسم الماضى، ويعمل الفريق البترولى على تحقيق نتيجة إيجابية تصبح دفعة للاعبين مع بداية المسابقة.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، خاض 5 مواجهات سابقة ضد إنبي قبل مباراة اليوم حقق الفوز في ثلاث لقاءات وخسر مباراتين وانتهت آخر مواجهة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.