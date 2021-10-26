شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على الجونة بهدف "سيف تقا" فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا فى انهاء الشوط الأول ، بالتقدم بهدف نظيف أمام فريق الجونة عن طريق مدافعه سيف تقا فى الدقيقة 36 فى المباراة المقامة على استاد خيرى بشارة ضمن مباريات الجولة الاولي من الدورى. وبدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: اسلام طارق خط الدفاع: عمرو سعداوي- عمرو طارق – محمد نجيب – احمد سالم صافي خط الوسط: نور السيد – بيكلي – اسلام محارب – محمود الشبراوي خط الهجوم: كريم طارق – خالد قمر فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي : حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن. خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو . خط الهجوم: باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - - مصطفى ميسي.