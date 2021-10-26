تقارير: عقد صلاح الاستثنائي سيجعله الأعلى أجرا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، اشترط الحصول على عقد استثنائي من أجل تجديد عقده مع الفريق.

ووفقا لصحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن محمد صلاح يريد الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من أجل البقاء مع ليفربول.

وأضافت أن النجم المصري زاد من الضغط على مالكي ليفربول بالأسبوع الماضي من خلال الإصرار على رغبته في إنهاء مسيرته بين أسوار آنفيلد.

من جانبها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن الراتب الذي يريده محمد صلاح سيجعله صاحب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن راتب صلاح سيُقدر بـ30 مليون يورو سنويًا، وهو رقم من شأنه أن يجعله يتجاوز راتب البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يحصل على 27 مليون يورو سنويا في تشيلسي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وتحديدا في يونيو 2023، ويتقاضى صاحب الـ29 عاما حاليًا راتبًا قدره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

يُذكر أن صلاح يتصدر هدافي بريميرليج برصيد 10 أهداف بعد مرور 9 جولات فقط، حيث قاد ليفربول مؤخرًا لاكتساح مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة بعد تسجيل هاتريك تاريخي.