التعادل الإيجابي يسيطر على مواجهة الجونة وسيراميكا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة دوري WE المصري لموسم 2021-2022.

وافتتح سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا أهداف اللقاء في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وتمكن خالد قمر لاعب الجونة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

تفاصيل المباراة

أهدر شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا فرصة هدف محقق، بعدما مرر أحمد محسن تمريرة رائعة وصلت لدابو داخل منطقة الجزاء في انفراد تام أمام المرمى، ولكن تسديدته جاءت أعلى المرمى.

وتمكن سيراميكا كليوباترا من إحراز الهدف الأول في المباراة خلال الدقيقة 36، بعدما لعب شريف دابو كرة عرضية رائعة من ركلة حرة، وصلت إلى سيف تقا الذي حول الكرة برأسية قوية سكنت شباك حارس الجونة.

واستطاع خالد قمر مهاجم نادي الجونة أن يخطف هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 48، بعدما فشل مدافع سيراميكا في تشتيت الكرة، لتصل الكرة إلى قمر الذي سجل الكرة في المرمى الخالي.

وكاد باسم مرسي أن يسجل هدف التقدم لصالح سيراميكا كليوباترا، بعد أن سدد كرة قوية ولكن حارس مرمى الجونة يتصدى للكرة ببراعة وحولها لركلة ركنية.

وأنقذت العارضة العلوية لمرمى فريق الجونة، هدف مؤكد لصالح سيراميكا كليوباترا، بعد أن ارتدت كرة من دفاع الجونة، ليطلق أحمد محسن تسديدة صاروخية، تصدى لها حارس الجونة قبل أن ترتطم الكرة بالعارضة العلوية وتبتعد عن منطقة الجزاء.