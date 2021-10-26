كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز التي يحمل لقبها.

ويعتمد كارتيرون على التونسي سيف الدين الجزيري في خط الهجوم، مع تواجد محمد عبدالشافي كظهير أيسر لتعويض غياب أحمد فتوح بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويجلس مصطفى فتحي العائد للزمالك بعد انتهاء إعارته إلى سموحة بين مقاعد البدلاء رفقة المغربي محمد أوناجم الذي عاد إلى القلعة البيضاء هو الآخر في الموسم الجديد.

ويفقد الزمالك خدمات نجمه وقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي تم إيقافه 8 مباريات لسوء السلوك بسبب ما بدر منه في آخر أيام الدوري الموسم الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط الهجوم: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، إسلام جابر، محمد أشرف روقة، محمود عبدالعزيز، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، عمر السعيد.