سولشاير يتجاوز العاصفة ويواصل العمل في مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قاد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير اليوم الثلاثاء تدريبات فريق مانشستر يونايتد، بتدقيق شديد وسط كثير من الضغوط، استعدادا لمواجهة توتنهام المقررة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتواصلت الضغوط الواقعة على سولشاير وفريقه بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وقد تضاعفت بشكل هائل إثر الهزيمة المهينة التي تعرض لها الفريق أمام ليفربول صفر / 5 أمس الأول الأحد، وهو أكبر انتصار لليفربول على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

وقدم مانشستر يونايتد عرضا متواضعا في المباراة، ليصف سولشاير يوم المواجهة أمام ليفربول بأنه "أحلك يوم" في مسيرته التدريبية للفريق، الذي تراجع إلى المركز السابع في الدوري برصيد 14 نقطة حصدها خلال تسع مباريات.

ورغم التوقعات بشأن إمكانية الاستغناء عن خدمات سولشاير، يواصل المدرب النرويجي عمله نحو قيادة الفريق في المباراة المقبلة أمام توتنهام، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا".

وبدأت الاستعدادات للمباراة المرتقبة اعتبارا من اليوم، حيث ذكر مصدر في النادي أن سولشاير تواجد في مركز كارينجتون التدريبي، وذلك بعد أن منح اللاعبين راحة أمس الاثنين.

وأسفرت الهزيمة أمام ليفربول عن بعض التذمر والسخط بين لاعبي مانشستر، لكن النادي يأمل في ترجمة مشاعر الألم إلى شيء إيجابي من خلال تصحيح مسار الفريق.

وستكون الأيام المقبلة كفيلة بتوضيح ما إذا كان ذلك ممكنا تحت قيادة سولشاير، حيث تعد مباراة توتنهام الأولى من بين ثلاث مباريات مهمة مرتقبة، حيث يلتقي مانشستر يونايتد بعدها مع أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ثم يلتقي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.