أمبرو تكشف لمصراوي سبب عدم طرح قميص الأهلي "فئة أولى" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف وليد حسن، الرئيس التنفيذي لشركة "F.R.G" وكيل "أمبرو" في مصر، المسؤولة عن تصميم ملابس النادي الأهلي، سبب عدم طرح قميص الفريق الفئة الأولى داخل الأسواق المصرية.

وسبق وكشفت "أمبرو" لمصراوي، أسعار قميص الأهلي للموسم الجديد، حيث تم طرحه في عدد من المحلات الرياضية في مصر، بسعر 279 جنيه للفئة الثالثة، ومن المقرر أن يتجاوز سعر الفئة الثانية 700 جنيه.

وقال وليد حسن في تصريحات ليلا كورة "لدينا وجهة نظر تسويقية فيما يخص عدم طرح قميص الأهلي الفئة الأولى في مصر، والأمر لصالح المستهلك عموما".

وأضاف "لا يوجد فارق بين قميص الأهلي الفئة الثانية الذي سيتم طرحه في مصر والفئة الأولى من ناحية الجودة والخامة، خامة القميصين مستوردة".

وأضاف "قميص الأهلي الفئة الثانية يتم تصميمه في مصر عكس الفئة الأولى يتم الانتهاء منه في الخارج ويصبح جاهزاً للشراء فقط".

وأوضح "شركة أمبرو كانت حريصة على مصلحة المستهلك المصري، بحيث يتم طرح قميص الأهلي بأسعار مناسبة للجميع".

وأكد "قميص الأهلي الفئة الثانية هو نفس القميص الخاص بفريق الكرة من ناحية الخامة والجودة، الاختلاف فقط في طريقة التقفيل".

وشدد "لو قمنا بطرح قميص الأهلي الفئة الأولى في الأسواق المصرية لكان بسعر كبير للغاية وسنتكبد أموالاً كثيرة من أجل تصميمه في الخارج".

وصرح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه لن يتم طرح الفئة الأولى في مصر، وسوف يتم طرحه في أسواق الإمارات بسعر يصل لـ1500 جنيه مصري.