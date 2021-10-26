"سنمنح الفرصة لكل المرشحين".. قناة الأهلي تعلن وقوفها على مسافة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلنت قناة النادي الأهلي، وقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات النادي، التي تجري يوم 26 نوفمبر المقبل.

وأشارت قناة الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أنها ستبدأ من اليوم منح الفرصة لكل مرشح للحديث عن برنامجه الانتخابي ومخاطبة الجمعية العمومية.

وفي هذا السياق قال إسلام الشاطر، المدير التنفيذي لشركة برزينتيشن لايف، الحاصلة على حقوق إدارة القناة، إن كل المرشحين أبناء الأهلي ويتنافسون بشرف وبحب لخدمة ناديهم، ولا تمييز بين هذا وذاك إلا من خلال كلمة الجمعية العمومية.

وأتم الشاطر، تصريحاته بالتنويه إن إن إدارة القناة قررت وابتداء من اليوم فتح الباب أمام كافة المرشحين على حد سواء، لاستضافة كل واحد منهم مرة واحدة لاستعراض أفكاره ورؤيته، للمساهمة في رفعة النادي حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية.