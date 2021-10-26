مصدر لمصراوي: متولي سيكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر في النادي الأهلي، أن محمود متولي مدافع الفريق بات جاهزاً فنياً وبدنيا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي قبل مواجهة البنك الأهلي في المرحلة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن متولي خضع لبرنامج تأهيلي بعد شكواه من آلام في أوتار الركبة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية.

وأضاف: "هناك تحسن كبير في حالة متولي والآلام اختفت بشكل نهائي بعد أن قطع شوطاً كبيراً في البرنامج التأهيلي".

وأوضح المصدر أن محمود متولي سيكون لائقاً فنياً وبدنياً بنسبة 100% قبل مواجهة الزمالك بالدوري المقرر لها 5 نوفمبر المقبل.

واختتم: "متولي سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال ايام ولكنه سيكون جاهزاً فنياً وبدنياً وبإمكانه التواجد في المباريات وفقًا لرؤية بيتسو موسيماني المدير الفني قبل مباراة الزمالك".