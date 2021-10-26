بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة المقاصة في انطلاق مشوار الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن إيهاب جلال المدير مدرب بيراميدز قائمة فريقه استعدادا لبداية مشوار الدوري الممتاز في الجولة الأولى أمام نادي مصر للمقاصة.

بيراميدز يواجه المقاصة مساء الأربعاء في تمام الخامسة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوي، بحثا عن أول ألقابه.

قائمة بيراميدز جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - ناصر منسي

وشهدت القائمة استبعاد التونسي فخر الدين بن يوسف بسبب الإصابة بشد في عضلة السمانة منعته من استكمال التدريبات بصورة طبيعية.