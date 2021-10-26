المقاولون يحصد أول 3 نقاط بمشوار الدوري على حساب الشرقية للدخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المقاولون العرب فوزا غاليا على نظيره الشرقية للدخان، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري we المصري.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح المقاولون العرب عن طريق جون أوكلي في الدقيقة 18.

وبتلك النتيجة، حصد المقاولون العرب أول 3 نقاط بمشوار الدوري ليتساوي مع البنك الأهلي في الصدارة، بينما ظل الشرقية للدخان بدون نقاط.

ولعب المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

"محمود ابو السعود، باسم علي، فاروقا نور الدين، حسين الشامي، عماد فتحي، عبدالله ياسين، لويس ادواردو، جون اوكلي، محمد زكي".

وعلى الجانب الاخر جاء تشكيل الشرقة للدخان على النحو التالي:

"أحمد بوسكا، كمال ابو الفتوح، اسامة عزب، عاصم سعيد، محمد ناصر، كريم خميس، علاء محمد، صلاح عاشور، محمد عصام، أحمد السعيد متعب".

أحداث المباراة

وتقدم اللاعب جون أوكلي بالهدف الأول لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 18، مستغلا تمريرة خلف المدافعين ليتسلم الكرة ويراوغ حارس مرمى فريق الشرقية للدخان وبعدها سدد الكرة في الشباك الخالية.

وكاد علاء عباس أن يسجل هدفا رائع في الدقيقة 23، بعد تصويبة تسديدة من أمام منطقة الجزاء، لكن العارضة تصدت لها وحرمته من هدف التعادل للشرقية للدخان.

وفي الدقيقة 40، تصدى الحارس محمود ابو السعود لكرة خطيرة، بعدما نفذ أحمد متعب ركلة ركنية مباشرة في المرمى، لكن ابو السعود تكفل بإبعاد الكرة الى خارج الملعب.

وأهدر داودا هدفًا محققا في الدقيقة 78، فبعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن داخل منقطة جزاء الشرقية للدخان، حولها داودا بشكل غريب خارج المرمى.