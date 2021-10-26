فولفسبورج يُعين فلوريان كوفلت خلفًا للهولندي فان بوميل

فلوريان كوفيلدت مدرب نادي فولفسبورج - صور Afp

أعلن نادي فولفسبورج الألماني اليوم الثلاثاء تعيين فلوريان كوفيلدت مديرًا فنيًا للفريق وتوقيع عقد معه حتى 2023.

كانت صحيفتا “بيلد” و”شبورت بيلد” الألمانيتان ذكرتا في وقت سابق من اليوم أن كوفلت 39/ عامًا/ وفولفسبورج توصلا إلى اتفاق في هذا الشأن.

كان نادي فيردر بريمن أقال كوفلت قبل أخر جولة من الموسم الماضي من الدوري الألماني، وهو يعتبر من خبراء كرة القدم الذين يستطيعون التعامل بشكل جيد مع الشباب.

كان فولفسبورج أعلن مساء أول أمس الأحد إقالة مدربه الهولندي مارك فان بومل وذلك بعد يوم واحد من هزيمة الفريق أمام فرايبورج بهدفين نظيفين.

وبعد ثماني جولات خاضها الفريق بدون تحقيق أي فوز، أصدر النادي بيانًا قال فيه المدير الرياضي يورج شماتكه إن عوامل الانفصال أكثر من عوامل الارتباط مع المدير الفني.

يشار إلى أن فولفسبورج قد تلقى مؤخرًا أربع خسارات ممتالية في الدوري بعد بداية قوية استهل بها الموسم. كان فان بومل تولى تدريب فولفسبورج في الصيف الماضي خلفًا للنمساوي أوليفر جلاسنر الذي انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت.

ويتولى مهمة الإدارة الفنية لفولفسبورج حاليًا مساعد المدرب ميشائيل فرونتسك.