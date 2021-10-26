بيراميدز قلق من مواجهة مانياما الكونجولي ويصفها بـ «الصعبة»

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أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز المصري أن مواجهة إيه إس مانياما بطل الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” ستكون صعبة للغاية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين أحد أيام 26 أو 27 أو 28 نوفمبر المقبل في كينشاسا، على أن تقام مواجهة الإياب أحد أيام الثالث أو الرابع أو الخامس من ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الثلاثاء، إن فريق مانياما قوي للغاية ومواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق، بعدما تعادل مع صن داونز ذهابًا في الكونغو ثم خسر في جنوب أفريقيا ليودع دوري الأبطال وينتقل للكونفدرالية، مشيرًا إلى كونه واحدا من أقوى الفرق في الكونغو.

وأضاف أن بيراميدز ينافس بكل قوة على التتويج بلقب البطولة وعينه على اللقب، مشيرًا إلى استعداد فريقه لمواجهة أي منافس مهما كانت قوته، مؤكدًا على الاحترام الكبير الذي يكنه بيراميدز لجميع المنافسين.

وأوضح أن هناك مشكلة يجب أن يراعيها جهاز المنتخب المصري الأول واتحاد الكرة، خاصة وأن المنتخب قد حدد تجمعه بمعسكر أواخر نوفمبر لبدء مشواره في كأس العرب في قطر والتي تنطلق 30 نوفمبر المقبل، مع وضع تسعة لاعبين من بيراميدز في القائمة الأولية المشاركة في البطولة التي تقام بالدوحة.

وكان بيراميدز قد تأهل للدور 32 التكميلي في الكونفيدرالية، عقب تجاوزه عقبة عزام التنزاني بفوزه عليه 1 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.