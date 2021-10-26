غياب وليد سليمان عن مباراة الأهلي والاسماعيلي في افتتاح الدوري المصري

وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر

أعلن النادي الأهلي المصري غياب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول عن المباراة المقررة أمام الإسماعيلي غداً الأربعاء في استاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء إن وليد سليمان أدى مرانًا بدنيًا منفردًا في صالة الألعاب الرياضية (جيم) على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأضاف أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في ا??ياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وغادر وليد سليمان مباراة الأهلي والحرس الوطني إثر إصابته بارتجاج خفيف في المخ.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامجا تدريبيا لوليد سليمان اليوم وغدا في صالة الألعاب على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي.