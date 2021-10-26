نتيجة مباراة ظفار وعمان في الدوري العماني عمانتل «الزعيم ينجو من الخسارة»

تعرف على نتيجة مباراة ظفار وعمان في الجولة الثالثة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

نجا فريق ظفار من الخسارة الأولى في الدوري العماني عمانتل 2021/2022، ليتعادل بنتيجة (0-0) مع مستضيفه نادي عمان في المباراة التي أقيمت على استاد السيب الرياضي.

وخاض ظفار مباراة اليوم من دون محترفيه الأجانب، وجاءت تشكيلته الأساسية كالتالي: العوفي، عبد السلام عامر، فراس الصوري،علي سالم، معتز صالح، عبد الله فواز، عمار عابد، يزيد المعشني، قاسم سعيد، عمر المالكي، خالد الهاجري.

بينما جاءت تشكيلة نادي عمان الاساسية كالآتي: عبدالعزيز مبارك، سعود علي، ماجد جمعة، محمد فرج، حسن سعيد، فيلب أكا، ثويني حديد، ايهاد أيوب، محسن جوهر، كوسموس داودا، عدنان الوردي.

وظهر ظفار بوجه شاحب، حيث استحوذ على الكرة معظم فترات اللقاء دون تهديد حقيقي على مرمى الخصم، بينما نجح نادي عمان في صناعة العديد من الفرص ولكنه وجد تألق الحارس تارة، وسوء الحظ تارة أخرى.

وكاد ظفار يفتتح التسجيل في أخطر فرصة له باللقاء عند الدقيقة الأولى، حينما تلقى خالد الهاجري تمريرة في ظهر الدفاع سددها مباشرة باتجاه المرمى ولكن حارس نادي عمان تصدى لها ببراعة.

وطالب لاعبو ظفار حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء بعد تدخل من مدافع عمان على خالد الهاجري داخل المنطقة، ولكنه أشار إلى استئناف اللعب.

وانحصرت صراع الفريقين على الكرة في منتصف الملعب، قبل أن تظهر خطورة نادي عمان في الدقيقة (40)، بعدما استغل المهاجم محسن جوهر خطأ قاسم سعيد على حدود المنطقة وتقدم بالكرة قبل أن يسددها بيسراه ولكن العوفي كان لها بالمرصاد.

واصل عمان ضغطه على ظفار وكان قريب للغاية من خطف هدف التقدم في الدقيقة (41)، حين انفرد المهاجم كوسموس داودا بالمرمى ورواغ العوفي قبل أن يمرر نحو زميله ولكن مرت منه لتضيع أخطر فرص الشوط الأول.

العارضة تحرم عمان من الفوز

وبدأ عمان الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، وصنع كوسموس فرصة خطيرة في الدقيقة (47) بعدما أجبر مدافع ظفار على الخطأ بالضغط عليه من الجهة اليمنى واستخلص الكرة ومررها إلى ثويني حديد ليسدد كرة ارتطمت في يد المدافع ولكن الحكم رفض احتساب ضربة جزاء.

وحرمت العارضة المهاجم كوسموس من التسجيل في الدقيقة (70)، بعدما ردت رأسيته من داخل منطقة الست ياردات، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، حصد نادي عمان أول نقطة في الدوري العماني عمانتل 2021/2022 بعدما خسر أول مباراتين، في المقابل أصبح في رصيد ظفار 7 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر السيب.

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