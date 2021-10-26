الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري، لحساب الجولة الأولى، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

يستهل الزمالك مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري المصري الممتاز عندما يلتقى فريق انبي على ستاد بتروسبورت في الجولة الاولى من المسابقة.

وسيسعي الفارس الابيض في لقاء اليوم تحت قيادة المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” الى تحقيق الفوز في ضربة البداية من أجل مواصلة الدفاع عن لقب الدورى المصري الذى توج به للمرة الـ13 الموسم الماضى، بينما يطمح الفريق البترولى بقيادة “حلمي طولون” لتحقيق نتيجة إيجابية تصبح دفعة للاعبين مع بداية المسابقة المحلية.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة عقب تأهله إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق توسكر الكيني.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري المصري 2021-2022 انطلق الإثنين، من خلال الفوز الذي حققه البنك الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وانبي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري على قناة اون تايم سبورت (1) بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”.