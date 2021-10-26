عودة ديبالا وكييزا الى تشكيلة يوفنتوس امام ساسولو

باولو ديبالا وفيدريكو كييزا لاعبي نادي يوفنتوس - صور Reu

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس إن الثنائي الهجومي باولو ديبالا وفيدريكو كييزا سيلعبان في التشكيلة الأساسية أمام ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي غدًا الأربعاء حيث يسعى الفريق القادم من تورينو إلى استعادة تألقه أمام المرمى.

ورغم نجاح يوفنتوس في قلب موسمه مؤخرا حيث لم يخسر في آخر تسع مباريات في كل المسابقات لم يسجل فريق المدرب أليجري أكثر من هدف في المباراة الواحدة في آخر خمس مواجهات.

وتعاون الثنائي ألفارو موراتا وديان كولوسيفسكي في هجوم يوفنتوس أمام إنتر ميلان ولم يشكلا أي خطورة تذكر أمام المرمى قبل أن يسجل البديل ديبالا هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 89 ليقود يوفنتوس للتعادل 1-1.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “سيبدأ ديبالا المباراة أمام ساسولو.

“أصبح من سمات الفريق تقاسم الأهداف خاصة بعد بيع أحد اللاعبين (كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد) الذي سجل 30 هدفا الموسم الماضي. سأدفع غدًا بديبالا وكييزا.

“يتطور ديبالا بشكل جيد. ستكون أهدافه هذا العام مهمة بقدر ما نحتاج إلى أهداف من الجميع”.

وأخفق يوفنتوس في الفوز في أول أربع مباريات بالدوري لأول مرة في 60 عامًا هذا الموسم لكن أليجري ساعد الفريق على استعادة مستواه.

وأضاف المدرب “النقاط التي فقدناها في بداية الموسم لا تمنحنا للأسف أي هامش للخطأ”.

وقال أليجري أيضًا إن الحارس الثاني ماتيا بيرين سيبدأ المباراة غدًا.