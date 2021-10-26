الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري WE يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري WE، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

يستضيف استاد خالد بشارة المباراة الافتتاحية لنادي الجونة في مسابقة الدوري المصري 2021/2022، حين يواجه سيراميكا كليوباترا في مباراة من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة نظرًا للمستوى الفني المتميز الذي قدمه الفريقين خلال الموسم الماضي.

وسيدخل الجونة المباراة بقيادة مدربه الشاب رضا شحاتة، وعينه على تحقيق الانطلاقة المثالثة بالفوز على سيراميكا لحصد أول 3 نقاط فى الموسم الكروي الجديد، خاصة وأن المباراة تقام على أرضه وبحضور نسبي للجماهير.

ودعم فريق الجونة صفوفه بالعديد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي المنصرف، أبرزها خالد قمر من الاتحاد السكندرى، وشيملس بيكلى من المقاصة، وكريم طارق من طلائع الجيش، ومحمد رزق من إنبى.

في المقابل، يتطلع المدرب العائد إلى بيته هيثم شعبان إلى قيادة سيراميكا كليوباترا نحو المربع الذهبي هذا الموسم، بعدما قدم مستويات رائعة في موسمه الأول بمسابقة الدوري المصري WE.

ويمتلك سيراميكا كليوباترا العديد من العناصر المميزة منذ الموسم الماضى أبرزهم محمد إبراهيم، واكتفى بالتعاقد مع عمرو الحلوانى من اسوان، وباسم مرسي من المقاصة، بالإضافة إلى قائد قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط.

ويدير مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا اليوم، الحكم المصري «حمادة القلاوي» وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الجونة وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورتس 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وبتصحيح خطأ 6/5، وسيتولى «أيمن الكاشف» مهمة التعليق على المباراة.