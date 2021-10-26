مونشنجلادباخ يتسلح بماركوس تورام أمام بايرن ميونخ

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كشف أدي هيتير المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم الثلاثاء أن ماركوس تورام أصبح لائقًا للعودة للمشاركة مع الفريق في المباراة المقررة غدًا الأربعاء أمام بايرن ميونخ في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.
ويغيب المهاجم الفرنسي تورام عن الملاعب منذ شهرين بسبب إصابة في الركبة، وقد تعثر الفريق بشكل كبير في الدوري الألماني (بوندسليجا).
وقال هيتير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن اللاعب يمكنه المشاركة في مباراة الغد، مضيفًا :”تورام لديه القدرة على إيلام أي منافس.”
أما المدافع توني يانتشكه، فيغيب عن صفوف الفريق لنحو شهرين بعد أن تعرض لكسور في الوجه خلال التدريبات ، وقد خضع بالفعل لعملية جراحية.
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