الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والمصنعة في الدوري العماني عمانتل يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاتحاد والمصنعة في الجولة الثالثة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

يحل نادي المصنعة ضيفاً على نظيره الاتحاد في ختام الاسبوع الثالث من منافسات دوري عمانتل للمحترفين على مجمع السعادة الرياضي.

يدخل الضيف نادي المصنعة لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد ان حقق فوزه الاول في الدوري العماني بالجولة الماضية عندما تغلب على صحار بنتيجة 3-1، قبل أن يتلقى الخسارة في الجولة الاولى امام النهضة 1-3.

في المقابل يُعاني نادي النصر من بداية مخيبة في الدوري العماني هذا الموسم حيث تعادل في الجولة الاولى على ملعبه امام الرستاق 2-2، قبل أن يتعرض للهزيمة امام السويق في الجولة الثانية بنتيجة صفر-2.

تنطلق مباراة الاتحاد والمصنعة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت سلطنة عمان، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الاتحاد والمصنعة على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.