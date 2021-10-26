ما هو موعد عودة راموس لتدريبات باريس سان جيرمان؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

بات سيرجيو راموس على مشارف الظهور الأول مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما غاب عن كل مبارياته منذ الانضمام إليه الصيف الماضي.



وانضم صاحب الـ35 عاما إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وذلك منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني عقب انتهاء تعاقده.

وبات راموس على وشك العودة للتدريبات الجماعية مع زملائه في الفريق، ويأمل الجهاز الفني في الدفع به أمام ليل يوم الجمعة المقبل في الدوري الفرنسي.

وفي بيان رسمي أصدره النادي الفرنسي، الثلاثاء، أشار إلى تطور حالة المدافع الإسباني المخضرم، الذي من المتوقع انضمامه للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

وبدأ راموس التعافي من إصابته التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين وحرمته من التدرب مع زملائه، لكن الجهاز الفني بقيادة ماوريسيو بوكيتينو يأمل في إمكانية إشراكه ولو لدقائق أمام ليل يوم الجمعة المقبل، حسبما أفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

ولم يتدرب الفريق الباريسي الثلاثاء بسبب المباراة القوية التي خاضها أمام مارسيليا الأحد، لكن ينتظر أن يعود اللاعبون لمرافق التدريبات يوم الأربعاء.

وتأخرت عودة راموس، الذي لم يستطع المشاركة مع فريقه الجديد بعد، إلى التدريبات بناء على طلب الجهاز الطبي، رغم أن لاعب الريال السابق كشف أنه يريد اللعب منذ أسبوعين، لكن أطباء باريس سان جيرمان نصحوه بعدم فعل ذلك كي لا يجازف بتكرار الإصابة في العضلة النعلية التي تعرض لها أواخر يوليو/ تموز الماضي.

ويبدو بوكيتينو متحفظا للغاية فيما يخص تطور إصابة المدافع الإسباني، وليس من المستبعد أن يقرر الانتظار أكثر بحيث يدفع به أمام لايبزيج الألماني في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.