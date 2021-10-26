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فوز شعب حضرموت على فحمان أبين بهدف يتيم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاز فريق شعب حضرموت، على فحمان أبين بهدف يتيم في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب الفقيد الخليفي بمدينة عتق في محافظة شبوة، وذلك في مفتتح تصفيات الجولة الثالثة من دور الإياب للمجموعة الأولى في إطار تجمع شبوة الكروي لأندية الدرجة الأولى بالجمهورية.

وانتهت شوطي المباراة التي أدارها الحكم الدولي أمين ردمان بدون أهداف، وتمكن لاعب شعب حضرموت أبوكر باحفي من تسجيل هدف الفوز الخاطف لفريقه في الدقيقة قبل الأخيرة من الزمن الإضافي للمباراة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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