شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز شعب حضرموت على فحمان أبين بهدف يتيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاز فريق شعب حضرموت، على فحمان أبين بهدف يتيم في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب الفقيد الخليفي بمدينة عتق في محافظة شبوة، وذلك في مفتتح تصفيات الجولة الثالثة من دور الإياب للمجموعة الأولى في إطار تجمع شبوة الكروي لأندية الدرجة الأولى بالجمهورية.

