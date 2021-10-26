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موعد مباراة الزمالك وإنبي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأولى من مسابقة الممتاز.

الفارس الأبيض يدخل الموسم الجديد، حاملا للقب.

تشكيل الزمالك :

 

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة في دورى أبطال أفريقيا أمام توسكر الكينى، والذى ضم فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي ، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORT1 بشكل حصري.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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