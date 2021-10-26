موعد مباراة الزمالك وإنبي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض يدخل الموسم الجديد، حاملا للقب.

تشكيل الزمالك :

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة في دورى أبطال أفريقيا أمام توسكر الكينى، والذى ضم فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي ، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORT1 بشكل حصري.