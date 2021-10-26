شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستدعى إبراهيم نور الدين لمعسكر حكام أمم افريقيا 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استدعت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين للمشاركة فى معسكر إعداد نخبة حكام قارة افريقيا ، استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022 بالكاميرون.

وانطلق معسكر حكام النخبة أمس الأحد، ويستمر حتى أول نوفمبر المقبل بمشاركة عدد من الحكام المصريين هم إبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمد معروف حكام ساحة، ومحمود البنا محمود عاشور "حكام فار"، ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه "مساعدين".

وعاد الحكم الدولى ابراهيم نور الدين من تونس أمس الأحد، بعدما أدار مباراة الترجى التونسي والاتحاد الليبى بدورى أبطال افريقيا وقدم خلالها مستوى طيب للغاية، وشهدت المباراة قيام نور الدين بطرد حارس مرمى الاتحاد الليبي وفاز الترجى بهدف نظيف.