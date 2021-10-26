شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم على : انتظام جميع لاعبي المصرى فى معسكر الفريق استعداداً للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبدالحليم علي، مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، أنه سينضم جميع لاعبي الفريق للمعسكر بالإسكندرية، استعداداً لملاقاة غزل المحلة الخميس القادم فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى .

وأضاف عبدالحليم على في تصريحات خاصة أنه تم احتواء أزمة مستحقات اللاعبين مع الإدارة، وسيتقاضي اللاعبون مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أنه لابد أن يشهد الفريق استقراراً تزامناً مع انطلاق مباريات الدوري الممتاز والتي بدأت بقوة، من جانب جميع الفرق ولابد من التركيز الشديد .

ومن المقرر أن يتوجه حالياً جميع اللاعبين الذين رفضوا الإنضمام للمعسكر الفريق أمس الإثنين استعداداً لمواجهة غزل المحلة بأولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز.

كان الجهاز الفني للمصرى بقيادة التونسى معين الشعبانى فوجئ بتمرد عدد من اللاعبين ورفضهم النزول لأداء التدريبات للضغط على الإدارة من أجل الحصول على جزء من مستحقاتهم المالية.