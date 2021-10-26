شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم ايسترن كومبانى بهدف مقابل للاشىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المقاولون العرب على ايسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ احرزه النيجيري جون أوكلى في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى من مسابقة الدورى.

جاء الهدف من كرة هات وخد بين أوكلى وزميله عبدالله ياسين انفرد على أثرها المهاجم النيجيري وتخطى أحمد بوسكا حارس الضيوف بسهولة وأودع الكرة في المرمى الخالى .

جاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، أحمد الشيمي، عماد فتحي ، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، محمد حمدي زكي، جون أوكلي.

بينما ضم تشكيل ايسترن كومبانى كل من أحمد بوسكا في حراسة المرمى

الدفاع كمال أبو الفتوح – أسامة عزب – أحمد ثابت – عاصم سعيد

الوسط : محمد ناصر – كريم خميس – صلاح عاشور – علاء عباس

الهجوم : محمد عصام – احمد السعيد

الإحتياطى

عمرو حسام – خالد مصطفى – الحسينى طه – محمد عماد – محمد حسن – بكر فتحى – أحمد تمساح – محمود صقر – أحمد موكشا

لم ييأس لاعبو ايسترن كومبانى ونجحوا في شن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون ومن إحدى الكرات كاد علاء عباس مهاجم الفريق من إحراز هدف التعادل لولا الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن

وفى الشوط الثانى هاجم لاعبو ايسترن كومبانى بكل قوة بغية إدراك هدف التعادل ولكن دون جدوى ، في المقابل اعتمد لاعبو المقاولون على الهجمات المرتدة والتي كاد من إحداها أن يحرز البديل احمد داوودا الهدف الثانى لفريقه في منتصف الشوط الثانى ، ومال بعدها لاعبو الذئاب لتهدئة الملعب حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز المقاولون على ايسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ .