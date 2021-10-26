معلومة رياضية.. عزت العشماوى أكثر حكم مصرى أدار قمة الأهلى والزمالك

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحكم المصرى عزت العشماوى أكثر حكم مصرى يدير مباريات القمة بين الأهلى والزمالك فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تواجد العشماوى فى 6 مواجهات بين القطبين، وجاء بعده الحكم حسين إمام.

وأدار 22 حكما مصريا مباريات القمة عبر التاريخ وظهروا فى 45 مباراة وأخرهم أمين عمر، بينما أدار الحكام الأجانب 73 لقاء فى الدورى.

من جانبه، أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن اتحاد الكرة لم يتلقى أى مكاتبات رسمية من الأهلى والزمالك بشأن استقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة القمة حتى الآن، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكو رياضة مع الإعلامية نجلاء حلمى عبر إذاعة الشباب والرياضة "راضى عن أداء الحكام فى الثلاث مباريات الأولى التى أقيمت بالامس فى انطلاقة الدورى، حتى ركلة الجزاء التى لاقت بعض الاعتراضات فى مباراة سموحة والاتحاد ركلة سليمة وتدخل الفار منطقى لأن الخطأ واضح".

ويضيف عصام عبد الفتاح "عدم إطلاق الحكام للصافرات مع كل لعبة ومنح الفرصة لإمتاع الجمهور كانت من المشاهد الجميلة فى الظهور الأول للحكام وأعطت انطباعا جيدا عن الموسم بجانب الزى الجديد للحكام".

وعن مباراة القمة علق عصام عبد الفتاح: "حتى الآن لم يصل اتحاد الكرة أى طلب رسمى من الأهلى أو الزمالك لتعيين حكم أجنبى للقمة، ولو طلب أى من الفريقين حكما أجنبيا سوف يدرس اتحاد الكرة الأمر، وكذلك لجنة الحكام لكن رأيى الشخصى أن نمنح الحكم المصرى الفرصة لإدارة القمة خاصة بعد النجاح الذى تحقق بالموسم الماضى".

وتابع عصام عبد الفتاح "يجب طلب حكام أجانب قبل 15 يوماً من موعد أى مباراة، وحتى الآن لم يصلنا خطاب رسمى من الناديين والمباراة موعدها فى 5 نوفمبر المقبل، ولو رأيت أخطاء من الحكام سوف اتحدص عنها ولن أخفيها ولم أتحدث عن تعيين 5 حكام اجانب لكل فريق فى الدورى".

وعن الحكام المرشحين لإدارة القمة حال الاستقرار على وجود حكم مصرى علق عبد الفتاح: "لن أستطيع الإعلان عن المرشحين، أفضل الاحتفاظ بالأسماء لنفسى ولحين إعلانها".