شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تعيين طاقم حكام عرب لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عرضا لتقديمه لأندية الدورى الممتاز وعلى رأسهم الأهلى والزمالك ، باستقدام حكام عرب لإدارة مباريات الدورى بدلا من الحكام الأوروبيين بعد فتح الباب أمام إمكانية الاستعانة بالحكام الاجانب بالدورى المصرى.

وعقدت لجنة الحكام باتحاد الكرة مؤخرا أكثر من بروتوكول تعاون مع لجان الحكام فى تونس والمغرب والجزائر، لذا تفضل لجنة الحكام باتحاد الكرة الاعتماد على حكام شمال افريقيا بالدورى المصرى.

كما يرى مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن استقدام حكام عرب لمباريات الدورى الممتاز سيوفر مبالغ مالية كبيرة على الأندية المصرية، حيث سيكلف استقدام طاقم أوروبى لإحدى مباريات الدورى 35 ألف دولار.