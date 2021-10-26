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اتحاد الكرة يدرس تعيين طاقم حكام عرب لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عرضا لتقديمه لأندية الدورى الممتاز وعلى رأسهم الأهلى والزمالك ، باستقدام حكام عرب لإدارة مباريات الدورى بدلا من الحكام الأوروبيين بعد فتح الباب أمام إمكانية الاستعانة بالحكام الاجانب بالدورى المصرى.

وعقدت لجنة الحكام باتحاد الكرة مؤخرا أكثر من بروتوكول تعاون مع لجان الحكام فى تونس والمغرب والجزائر، لذا تفضل لجنة الحكام باتحاد الكرة الاعتماد على حكام شمال افريقيا بالدورى المصرى.

كما يرى مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن استقدام حكام عرب لمباريات الدورى الممتاز سيوفر مبالغ مالية كبيرة على الأندية المصرية، حيث سيكلف استقدام طاقم أوروبى لإحدى مباريات الدورى 35 ألف دولار.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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