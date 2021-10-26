شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر وكريم طارق يقودان هجوم الجونة أمام سيراميكا في الجولة الأولى من الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا المقرر اقامتها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الاولي من الدورى.
ويبدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: اسلام طارق
خط الدفاع: عمرو سعداوي- عمرو طارق – محمد نجيب – احمد سالم صافي
خط الوسط: نور السيد – بيكلي – اسلام محارب – محمود الشبراوي
خط الهجوم: كريم طارق – خالد قمر
فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي :
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .
خط الهجوم: باسم مرسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد كوكو - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - - مصطفى ميسي.