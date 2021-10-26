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خالد قمر وكريم طارق يقودان هجوم الجونة أمام سيراميكا في الجولة الأولى من الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا المقرر اقامتها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الاولي من الدورى.

ويبدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من :

 حراسة المرمى: اسلام طارق

خط الدفاع: عمرو سعداوي- عمرو طارق – محمد نجيب – احمد سالم صافي

خط الوسط:  نور السيد – بيكلي – اسلام محارب – محمود الشبراوي

خط الهجوم: كريم طارق – خالد قمر

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط   - عبد الله محمود  - سيف تقا  - أحمد محسن.

خط الوسط:  محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن -  محمد إبراهيم - شريف دابو .

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو  - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين  - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني -  - مصطفى .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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