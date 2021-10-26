شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر وكريم طارق يقودان هجوم الجونة أمام سيراميكا في الجولة الأولى من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا المقرر اقامتها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الاولي من الدورى. ويبدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: اسلام طارق خط الدفاع: عمرو سعداوي- عمرو طارق – محمد نجيب – احمد سالم صافي خط الوسط: نور السيد – بيكلي – اسلام محارب – محمود الشبراوي خط الهجوم: كريم طارق – خالد قمر فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي : حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن. خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو . خط الهجوم: باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - - مصطفى ميسي.