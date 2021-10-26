شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يرشح سموحة و الاتحاد للمربع الذهبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق ، فريقي الاتحاد السكندري و سموحه للمنافسة و التواجد في المربع الذهبي للدوري هذا الموسم ، بعد تعادل الفريقين معا بأربعة أهداف لكلا الفريقين في الجولة الأولى للدوري الممتاز.

تابع زيدان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت : " مباراة سموحه و الاتحاد رائعة من حيث الأداء و النتيجة ، وتعد فوز لحسام حسن المتأخر بنتيجة 4 / 1 ، قبل أن يعود ويتعادل فريقه.

تعرض ثنائى سموحة شريف رضا وخالد عبد الفتاح للإصابة وخرج اللاعبان على أثرها من مباراة فريقهما بالأمس أمام الاتحاد والتي أنتهت بالتعادل 4/4 في مباراة دراماتيكية أقيمت بإستاد الإسكندرية في الجولة الأولى لمسابقة الدورى .

وقد أثبتت الأشعة إصابة شريف رضا بشد في العضلة الضامة ، بينما أصيب خالد عبد الفتاح بشد في العضلة الخلفية .

ويبحث الجهاز الفني للموج الأزرق بقيادة أحمد سامى عن بدائل في إطار الإستعدادات للمباراة القادمة أمام المصرى في الجولة الثانية بإستاد برج العرب

ومن المقرر أن يشاهد أحمد سامى مباراة المصرى أمام غزل المحلة في الجولة الأولى للدورى المقرر إقامتها الخميس المقبل لتحديد مواطن القوة والضعف في الفريق البورسعيدى قبل مباراتهما المقبلة .