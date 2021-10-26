شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يقود سيراميكا أمام الجونة فى أول مشاركة على حساب شادى حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا ، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الجونة، ضمن أولى الجولات بالدوري العام، ويقود باسم مرسي سيراميكا فى أول مباراة له مع الفريق بعد الانتقال لصفوفه قادما من مصر المقاصة فى الانتقالات الصيفية، ويجلس لصالحه على الدكة شادى حسين مهاجم الفريق الأساسي الموسم الماضي.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - - مصطفى ميسي.