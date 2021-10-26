شكرا لقرائتكم خبر عن لا يعرف لغة التعادل.. ماذا فعل كارتيرون فى 5 مواجهات أمام إنبى قبل صدام الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك مباراة هامة عندما يلتقى مع نظيره إنبى في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في أولى مواجهات الفريقين بمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2021 / 2022 في لقاء يشهد قوة وندية على مدار تاريخ مواجهاتهم، لاسيما وإن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز في ضربة البداية والحفاظ على لقب الدورى الذى توج به الموسم الماضى، ويعمل الفريق البترولى على تحقيق نتيجة إيجابية تصبح دفعة للاعبين مع بداية المسابقة.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، خاض 5 مواجهات سابقة ضد إنبي قبل مباراة اليوم حقق الفوز في ثلاث لقاءات وخسر مباراتين وانتهت آخر مواجهة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

من جانبه تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعبين حول أهمية الظهور بمستوى مميز في أولى مباريات الدورى والعمل على تحقيق نتيجة كبيرة على فريق إنبى حتى تصبح رسالة قوية لجميع فرق المسابقة إن الزمالك بدأ الموسم وعينه على اللقب ويرغب في الحفاظ عليه للموسم الثانى على التوالي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة في دورى أبطال أفريقيا أمام توسكر الكينى، والذى ضم فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي ، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.