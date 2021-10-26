الامارات | كومان يهاجم المسيئين إليه بعد "الكلاسيكو" وينعتهم بـ"فاقدي الأخلاق والقيم"

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يهاجم المسيئين إليه بعد "الكلاسيكو" وينعتهم بـ"فاقدي الأخلاق والقيم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرّب برشلونة، الهولندي رونالد كومان اليوم إن الأشخاص الذين أساؤوا إليه خارج ملعب كامب نو عقب نهاية الكلاسيكو بخسارة النادي الكاتالوني أمام غريمه ريال مدريد 1-2 الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، "لا يعرفون ما هي الأخلاق والقيّم". وتواجه كومان مع مجموعة من المشجّعين أثناء محاولته مغادرة الملعب في سيارته بعد الخسارة في "لا ليغا"، فعمد البعض منهم إلى توجيه الشتائم إليه والبعض الآخر لركل سيارته.

وشجب النادي الكاتالوني الحادثة ونشر بياناً ندّد فيه بـ "الأعمال العنيفة والازدراء" ضد كومان، أحد أساطير النادي كونه ساهم عندما كان يلعب في صفوفه كمدافع اشتهر بتسديداته الصاروخية، باحرازه لقبه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدف الفوز في نهائي عام 1992.

من ناحيته، هاجم كومان هؤلاء الأشخاص في مؤتمر صحافي عقده عشية مباراته المرتقبة أمام رايو فايكانو في المرحلة الحادية عشرة من الدوري، وقلل من قيمتهم وأهميتهم، وقال "لا أعتقد أن هناك أي حلّ"، مضيفاً "بالنسبة لي، إنها مشكلة اجتماعية، فهم أشخاص لديهم مشكلة ثقافية، ولا يعرفون ما هي الأخلاق والقيم". وتابع "لكن الأجواء على أرض الملعب، حتى عندما كنا متأخرين صفر-2، كانت بخلاف ذلك، ويجب ألا نولي الكثير من الاهتمام لهؤلاء الأشخاص".

وأردف "لم أكن خائفًا، كانت هناك لحظة قلت فيها سأخرج (من الملعب)، لكن الأفضل أنني لم أفعل ذلك. أتفهم أن الناس ليسوا سعداء، لكنك لا تتوقع ذلك".

زادت الهزيمة أمام ريال من مصائب برشلونة المتراجع للمركز التاسع في الترتيب مع 15 نقطة، ليتأخر بفارق 6 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر، ولكن مع مباراة أقل للنادي الكاتالوني.

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