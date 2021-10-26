ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في كأس الرابطة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يدخل فريق مانشستر سيتي اختبارا صعبا، الأربعاء، في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عندما يواجه وست هام يونايتد.



مانشستر سيتي يسعى لحصد بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة الخامسة على التوالي، بعدما نجح في الحصول على اللقب خلال السنوات الـ4 الماضية.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا علي وست هام يونايتد، على الملعب الأولمبي في لندن، في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وستكون المباراة منقولة علي قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2" للجماهير في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لدور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوز سهل على فريق ويكمب واندررز بنتيجة 6-1.